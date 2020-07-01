Общество
Говорит МоскваПервый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Газета.Ru 14:56
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
RT на русском 16:20
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт 08:05
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Армия и оружие
Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, сообщило посольство России в Берлине.
Взгляд.ру 16:35
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет выпускать смартфоны линейки iPhone 12 без гарнитуры и зарядного устройства.
Live24 01 июля в 12:33
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Политика
Лишенный сана опальный священник выступил с обращением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
Lenta.ru 05:35
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.
Газета.Ru 13:27
Спорт
ВФЛА не заплатила штраф, потому что не было гарантий по допуску сборной России. Версия тренера Исинбаевой
Спорт-Экспресс 17:00
Футбол
Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
RT на русском 16:30
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Общество
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса
Единственным из противовирусных препаратов, показавших обнадеживающие результаты против COVID-19, в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «Ремдесивир».
Smolnarod.ru 07:02
Происшествия
Бывшего вице-премьера Дагестана обвинили в убийстве журналиста
Lenta.ru вчера в 03:34
Футбол
«Спартаку» посоветовали отправить Тедеско на неделю в Белоруссию
"Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится", — написал Радимов в Twitter.
Газета.Ru 16:42
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Происшествия
Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару
Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:29
Наука
Мягкого робота-медузу представили в США
Ранее, как отметили инженеры, при создании мягких роботов они вдохновлялись гепардами.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Футбол
Варди стал первым футболистом «Лестера», забившим 100 мячей в АПЛ
RT на русском 13:20
Здоровье
Пензенским медицинским работникам вручены ключи от квартир
Торжественную церемонию вручения провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который озвучил решение о выделении медикам 100 квартир.
Законодательное Собрание Пензенской области 09:12
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Армия и оружие
В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории
Что происходит 15:25
Спорт
Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37