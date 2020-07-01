Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию.

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

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Футбол Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.

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Общество Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, сообщило посольство России в Берлине.

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Футбол Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.

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