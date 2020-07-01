Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию.

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Футбол Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 10

Общество Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. 10

Общество ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе. 110

Политика Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. 343

Футбол Заболевшие коронавирусом игроки «Динамо» не сыграют до конца сезона Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков заявил, что заразившиеся коронавирусом футболисты не сыграют в нынешнем сезоне чемпионата России.

Футбол «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.

Здоровье Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства. 21

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей «Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк. 1,7K

Происшествия В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких". 49

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 528

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 26

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,1K

Общество Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.

Политика Политолог прокомментировал слушания по делу о крушении MH17 Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

Шоу-бизнес Обнародовано фото певицы МакSим после долгой реабилитации В Сети появилось фото певицы МакSим, пропавшей из поля зрения поклонников несколько месяцев назад – после объявленного ухода со сцены и заявления о необходимости как следует восстановить здоровье. 4