Общество
Говорит МоскваПервый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
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Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на МКАД в Москве
Газета.Ru 10:48
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Футбол
«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:40
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Футбол
Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Происшествия
В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным
В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Здоровье
Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ 10:46
Общество
Названы самые опасные позы для сна
Lenta.ru 10:06
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
Политика
Член президиума Боснии и Герцеговины резко ответил послу России
Член Президиума от хорватского народа в БиГ ответил на статью российского посла в БиГ Петра Иванцова, опубликованную «Гласом Српске».
ИА Красная Весна 09:58
Игры
Epic Games Store отказывается бесплатно раздавать Conan Exiles
Информация о бесплатной раздаче появилась 2 июня и разошлась в сети.
Goroday.ru вчера в 20:52
Политика
МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Футбол
Тренер: Н’Жи, Каборе и Шиманьский вряд ли помогут «Динамо» в сезоне
Футболисты Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский вряд ли помогут "Динамо" в текущем сезоне, сообщил главный тренер московской команды Кирилл Новиков.
РИА Новости 12:15
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Политика
Трамп призвал граждан США защитить историю страны от вандалов
Трамп обратился с призывом к гражданам страны защитить и сохранить историю Соединенных Штатов.
Политическая Экспертиза 02:32
Здоровье
Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики
В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
Общество
Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля
Сегодня опубликована очередная версия указа губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса.
Эхо Москвы в Оренбурге 05:37