Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваПервый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию.
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СПЧ поддержал псковскую журналистку, Pussy Riot выпустили трек и другие новости дня

Афиша Daily11:57

Первый канал выдал старое видео из Якутии за празднование принятия поправок к Конституции

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Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва07:27

Первый канал показал, как в Якутии отмечают принятие поправок в Конституцию, использовав ролик 2017 года

66.ru08:05

В сюжете «Первого канала» выдали видео со Дня Якутии за празднование принятия поправок

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На Первом канале кадры с Дня республики Саха в 2017-м использовали в сюжете о том, как жители празднуют поправки

Эхо Москвы09:39

Первый канал пора наказывать за фейки. Они показали сюжет с песнями и хороводами по случаю принятия поправок, которых не было

Аргументы недели06:35
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