Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 по московскому времени.

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

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