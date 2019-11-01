Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии. Трансляция состоится 16 ноября в 19:45 по московскому времени Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко.

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия

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