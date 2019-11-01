Футбол
Спорт-ЭкспрессПервый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии. Трансляция состоится 16 ноября в 19:45 по московскому времени Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко.
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Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
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В Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Палата общин Великобритании согласилась с предложением премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря.
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Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика
Киев нашел виновника срыва встречи «нормандской четверки»
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
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Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
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Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
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Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
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На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4
На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
Cyber.sports.ru 14:10
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Происшествия
СКР перепредъявляет обвинение Шестуну
На днях же стало известно, что по заявлению госпожи Пупышевой Александру Шестуну было перепредъявлено обвинение.
Общая газета.RU 13:19
Общество
«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге
Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
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ТАСС вчера в 19:52
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Коммерсантъ вчера в 09:15
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После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 14:30
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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