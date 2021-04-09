Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам 2020 года
Первый канал после нескольких лет крупных убытков и просьб о государственной поддержке на миллиарды рублей в 2020 году показал прибыль. Как стало известно «Регион online», прибыль составила 6,3 млрд рублей по данным «Интерфакса». Последний раз прибыль в размере 2,7 млрд рублей была в 2013 году.В источнике
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За год «Первый канал» заработал 6,3 млрд чистой прибыли. С 2014 года были лишь убытки
Собеседниквчера в 11:21