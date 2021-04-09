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Регион online

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам 2020 года

Первый канал после нескольких лет крупных убытков и просьб о государственной поддержке на миллиарды рублей в 2020 году показал прибыль. Как стало известно «Регион online», прибыль составила 6,3 млрд рублей по данным «Интерфакса». Последний раз прибыль в размере 2,7 млрд рублей была в 2013 году.В источнике
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Мурашко сообщил о разработке в России еще одной вакцины от коронавируса

В России идет работа по созданию еще одной вакцины от коронавируса, разработкой занимается НИИ гриппа им. А. Смородинцева Минздрава России, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
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