Первый канал после нескольких лет крупных убытков и просьб о государственной поддержке на миллиарды рублей в 2020 году показал прибыль. Как стало известно «Регион online», прибыль составила 6,3 млрд рублей по данным «Интерфакса». Последний раз прибыль в размере 2,7 млрд рублей была в 2013 году.

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