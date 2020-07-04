На Первом канале показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за празднование принятия поправок к Конституции. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем». В настоящий момент новость и фрагмент сюжета удалены.

Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

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