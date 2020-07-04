Общество

Lenta.ruLenta.ruПервый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

На Первом канале показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за празднование принятия поправок к Конституции. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем». В настоящий момент новость и фрагмент сюжета удалены.
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На Первом канале кадры с Дня республики Саха в 2017-м использовали в сюжете о том, как жители празднуют поправки

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Аргументы недели06:35

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Дождь07:37

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва07:27

Первый канал выдал старое видео из Якутска за празднование в честь принятия поправок в Конституцию

Афиша Daily07:01

Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

Lenta.ru08:07
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