Экономика
Lenta.ruПервый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за прошлый год, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось
В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.РБКвчера в 10:57
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Вышла публичная бета-версия Android 11
Первую публичную бета-версию Android 11 запустила компания Google.
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Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения
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SpeedMe вчера в 04:37
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Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
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Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета вчера в 14:13
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На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
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Lenta.ru вчера в 09:09
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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РБК 00:00
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
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Вести.Ru вчера в 15:38
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Известия 09 июня в 19:20
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Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
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3DNews вчера в 12:51
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
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В Кургане произошел крупный пожар в садовом товариществе
РИА Новости вчера в 12:54
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В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом
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Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
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