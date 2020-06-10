В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.

с чего всё началось

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