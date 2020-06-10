Экономика
Lenta.ruПервый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за прошлый год, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось
В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.РБК10:57
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Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Кино
Переводчик Генри Лоуэнфельд планирует снять фильм о Пушкине
Американский поэт и продюсер Джулиан Генри Лоуэнфельд, известный своими переводами Александра Пушкина, планирует снять фильм о великом русском поэте.
Культуромания 14:07
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание.
АБН вчера в 22:50
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Экономика
«Норникель» стал лидером по щедрости к топ-менеджерам
Компания «Норильский никель» выплатила своим управленцам в минувшем году около 6,3 млрд рублей в качестве вознаграждения.
Первое антикоррупционное СМИ 09:10
Происшествия
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 14:20
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Общество
ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала ООО «Т2 мобайл» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») отменить повышение тарифов на услуги, произведенное 12 мая.
Ведомости 13:35
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ
Замминистра сообщил, что по прогнозам выпадающие доходы ЖКХ по трем месяцам к концу июня уже составят около 70 – 80 млрд руб. 10 июня глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает инициативу с 1 июля не индексировать и не поднимать тарифы за пользование услуг ЖКХ.
РБК 10:18
Общество
ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19, которая наблюдается в России, является «сложной для понимания».
РБК 13:11
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Политика
Украинцам разрешили полететь в Турцию раньше россиян
Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых оказалась Украина.
Lenta.ru 13:43
Общество
Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май
В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Здоровье
Врач рассказала, кому есть мороженое не стоит
Терапевт Ольга Кашубина рассказала о том, кому мороженое лучше не есть.
Shraibikus News вчера в 08:27
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившееся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Наука
Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19
Ученый подчеркнул, что широкое использование масок в сочетании с «социальным дистанцированием и некоторыми мерами по локализации» могут стать «приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности» задолго до разработки и доступности эффективной вакцины против COVID-19.
Ридус вчера в 19:49
Футбол
Толиссо интересен «МЮ». «Бавария» хочет 35 млн евро за хавбека
Мюнхенцы готовы отпустить Толиссо за 35 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.
Sports.ru 12:59
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33