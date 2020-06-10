В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.

с чего всё началось

Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за прошлый год, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

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