В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.

с чего всё началось

Первый канал не менял финальные титры в показанном в воскресенье фильме "Брат-2" - кадры из США под композицию "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе "Время". Об этом заявили в понедельник в пресс-службе телеканала.

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

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