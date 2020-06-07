Культура
ТАССПервый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»
Первый канал не менял финальные титры в показанном в воскресенье фильме "Брат-2" - кадры из США под композицию "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе "Время". Об этом заявили в понедельник в пресс-службе телеканала.
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с чего всё началось
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.Газета.Ruвчера в 15:38
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Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
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Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет
Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
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Team Secret стали чемпионами ESL One Birmingham
Team Secret становятся чемпионами ESL One Birmingham в регионе Европа.В гранд-финале в трёх картах достаточно уверенно коллектив Клемента Иванова - Puppey переиграл команду Alliance.За первое место Team Secret заработали 60 тысяч долларов, а Alliance за второе - 38 тысяч долларов.
Vprognoze.ru вчера в 14:02
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Дочь Марата Башарова обратилась к его бывшим женам
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
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Lenta.ru вчера в 21:14
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Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана.
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В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Политика
Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
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Российская газета вчера в 03:35
Футбол
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Sports.ru 04:31
Энергетика
Саудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
Вести.Ru 03:35
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
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Политика
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Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»
Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
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Общество
Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с ответами к ЕГЭ
Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Твой Иркутск 03:30
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19