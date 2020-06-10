Экономика
ТАССПервый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»
Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.
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После публикации материала «Первый канал» заявил о погашении задолженности перед «Останкино».РБКвчера в 10:57
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Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
REGNUM 09 июня в 04:13
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество
Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня
«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 03:34
Общество
Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса
По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Здоровье
Николаев поручил улучшить статистику по коронавирусным больным
Олег Николаев подчеркнул, что необходимо разобраться в медицинской статистике, а также потребовал навести порядок в работе лабораторий и сроках ожидания анализов на коронавирус.
Мой город Чебоксары 02:04
Наука
Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус
Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
Газета.Ru 09 июня в 06:13
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM вчера в 18:14
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости россиян
Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни".
ПРАЙМ 03:32
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона
За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране 502 436 заболевших.
Интерфакс 03:39
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Игромания.ру вчера в 17:29
Общество
В России выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 08 июня в 04:09
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
В Челябинской области выявили 122 новых случая COVID-19
На Южном Урале выявлено 122 новых случая заражения коронавитрусом.
Российская газета 02:11
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Технологии
Вышла первая публичная бета Android 11
Компания Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android.
Вести.Ru вчера в 14:22
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49