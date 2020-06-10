После публикации материала «Первый канал» заявил о погашении задолженности перед «Останкино».

с чего всё началось

Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»

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