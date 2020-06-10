Экономика
ТАССПервый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»
Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
После публикации материала «Первый канал» заявил о погашении задолженности перед «Останкино».РБКвчера в 10:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Автоновости дня 06:43
Политика
Климкин предложил «отобрать» Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Футбол
Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава
Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.
Sport.ru 07:29
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Политика
В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским
Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Здоровье
Стоматологические поликлиники Подмосковья возобновят работу с 15 июня
Стоматологические поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы с 15 июня, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:58
Кино
После удаления из HBO Max «Унесённые ветром» возглавили чарт Amazon
Игромания.ру 08:08
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Авто
Новый Nissan Qashqai вышел на тесты
Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня 04:47
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием
Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
Происшествия
Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 12:03
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Коммерсантъ вчера в 16:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина
Вечерняя Москва 01:53
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Интернет
Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина
Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48