Экономика

ТАССТАССПервый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»

Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.
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с чего всё началось

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

После публикации материала «Первый канал» заявил о погашении задолженности перед «Останкино».
РБКвчера в 10:57

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Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 14:05

В «Останкино» рассказали о миллиардных долгах «Первого канала»

URA.Ruвчера в 12:54

Телецентр «Останкино» раскрыл сумму долга «Первого канала»

Ведомостивчера в 13:19

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»

ТАССвчера в 13:12

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

Известиявчера в 13:01

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

Взгляд.рувчера в 12:59

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

РБКвчера в 14:47
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Авто

Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России

Автоновости дня 06:43
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Политика

Климкин предложил «отобрать» Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Футбол

Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава

Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.
Sport.ru 07:29
Происшествия

На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

ТАСС 08:49
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Политика

Асад снял с должности премьер-министра Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Политика

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
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Происшествия

Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
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Здоровье

Стоматологические поликлиники Подмосковья возобновят работу с 15 июня

Стоматологические поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы с 15 июня, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:58
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Кино

После удаления из HBO Max «Унесённые ветром» возглавили чарт Amazon

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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
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Авто

Новый Nissan Qashqai вышел на тесты

Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня 04:47
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
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Происшествия

Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 12:03
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате

Коммерсантъ вчера в 16:05
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина

Вечерняя Москва 01:53
Происшествия

Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
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Интернет

Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина

Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
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Политика

Россия подтвердила все ранее разосланные приглашения на парад Победы

РИА Новости 09:42
Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
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Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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