Экономика
РБК«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми ТТЦ за использование его технических средств.
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с чего всё началось
В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.РБК10:57
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Учительская газета 12:56
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Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов.
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АБН вчера в 22:50
Культура
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
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Вести.Ru 15:09
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
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РИА Новости 13:49
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ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
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Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
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Экономика
В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Интернет
Google удалил из Play Store более популярного конкурента TikTok
Google удалил из своего Play Store недавно обошедшее TikTok по числу загрузок приложение Zynn после обвинений последнего в плагиате, сообщает Financial Times (FT).
Ведомости 10:17
Футбол
Джордже Деспотович может перейти в «Сочи» или «Рубин»
Сербский форвард Джордже Деспотович попал в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», утверждает футбольный инсайдер Иван Карпов.
Bookmaker-ratings.ru 13:47
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
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РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
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Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
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На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Наука
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Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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Экономика
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58