В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.

с чего всё началось

«Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми ТТЦ за использование его технических средств.

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

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