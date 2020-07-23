Как сообщало ИА REGNUM, запуск Китаем первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля в 12:41 по местному времени. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома «Вэньчан». Планируется, что к Марсу космический аппарат прибудет через семь месяцев.

Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту

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