Космос
REGNUMПервый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Как сообщало ИА REGNUM, запуск Китаем первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля в 12:41 по местному времени. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома «Вэньчан». Планируется, что к Марсу космический аппарат прибудет через семь месяцев.
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Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, которые выпилили ему дверь и напугали семью
Житель Калининграда Анатолий написал жалобу в местное управление МВД, в которой рассказал, как полицейские нагрянули к нему среди ночи, выломали дверь и перепугали семью, включая малолетних детей.
Znak.com 02:29
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Теннис
Шарапова рассказала, что удалила все соцсети после дисквалификации
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала последствия дисквалификации в 2016 году из-за употребления мельдония.
Спорт-Экспресс 06:08
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
REGNUM 20 июля в 16:11
Общество
Мишустин пообещал осенью представить нацпроект по внутреннему туризму
Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
Говорит Москва 05:27
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
РИА Новости 05:49
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Авто
Опубликованы комплектации нового Kia K5 для России
У российских дилеров новая генерация седана Kia Optima, которая будет продаваться под названием K5, появится в семи комплектациях.
SpeedMe вчера в 01:01
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Вседорожник Skoda Enyaq - первый серийный электрокар чешского бренда - будет представлен в Праге 1 сентября.
Новые автомобили вчера в 12:17
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Футбол
Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Ещенко
Советский спорт 06:11
Футбол
Источник: клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:49