«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки.

Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

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