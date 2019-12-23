Армия и оружие
RT на русскомМинобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна.
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"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.РИА Новости02:22
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