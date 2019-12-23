Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна.
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Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости02:22

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Минобороны получило первый комплекс новейшей ЗРС С-350

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Первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь» передан Минобороны РФ

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Минобороны РФ получило первый комплект новейшей системы ПВО «Витязь»

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Известия02:37

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

RT на русском02:26

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости02:22

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

ТАСС02:21
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МегаФон и тревел-платформа Booking.com сообщили о заключили эксклюзивного соглашения с целью предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира.
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В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
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«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
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Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
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Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
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Общество

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Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост

Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря.
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Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

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РБК 03:21
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В Омске разработали промышленный мини-компьютер

REGNUM 01:57
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Молдавия получит российский газ привычным путем — Додон

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По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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Германия пыталась остановить санкции против «Северного потока – 2»

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Футбол

ЦСКА хочет арендовать форварда «Фиорентины»

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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
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«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

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Зенитный ракетный комплекс
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