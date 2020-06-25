с чего всё началось

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Политика Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин. 53

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 495

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 845

Происшествия В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. 13

Игры Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,7K

Общество В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. 72