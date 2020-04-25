В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Погибший оказывал помощь пациентам с COVID-19. Это первый случай смерти медработника от новой вирусной инфекции в регионе.

Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье

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