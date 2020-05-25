Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая. Регулятор был готов дать взаймы финансовым организациям 500 млрд рублей под 5,6% годовых, но заявок на получение этих средств от банков не поступило.

Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 8

Гаджеты Ошибка iOS препятствует запуску приложений на iPhone и iPad Судя по десяткам сообщений о проблеме, которые были опубликованы пользователями в Twitter, можно сказать, что ошибка появляется при открытии приложений в iOS 13.4.1 и iOS 13.5. 3

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 4

Происшествия На Екатеринбург обрушился ураган На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС. 19

Общество Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК. 125

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 28

Экономика Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротств В середине мая экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Культура Шнуров анонсировал премьеру спродюсированного им сериала Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал премьеру комедийного сериала «Чума!», продюсерами которого стали он и Тина Канделаки.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 523

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 160

Общество Петербуржцы оценили «финансовую подушку» от кризиса в 582 тыс. рублей Известия передают, что по этом показателю жители Северной столицы обошли даже москвичей - 582 тысячи рублей, именно такую сумму назвали петербуржцы, потребуется им для преодоления кризиса.