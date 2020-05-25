Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая. Регулятор был готов дать взаймы финансовым организациям 500 млрд рублей под 5,6% годовых, но заявок на получение этих средств от банков не поступило.

Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся

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