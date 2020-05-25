Финансы
Газета.RuПервый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся
Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая. Регулятор был готов дать взаймы финансовым организациям 500 млрд рублей под 5,6% годовых, но заявок на получение этих средств от банков не поступило.
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Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины, и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевает больше людей, чем выздоравливает.
РБК 13:23
Политика
В Совете Европы предупредили об угрозе человечеству после коронавируса
Человечество может столкнуться с риском использования биологического оружия экстремистами после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Наука
В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду
Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Энергетика
Подсчитаны потери бюджета России от дешевой нефти
Аналитики подсчитали потери российского бюджета от дешевой нефти.
Lenta.ru 12:59
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал захватившего заложников в банке
Коммерсантъ 08:59
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех
Число погибших в результате урагана в Свердловской достигло трех человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
В Федерации тенниса Грузии прокомментировали ситуацию с Басилашвили
RT на русском 02:50
Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости вчера в 09:31
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Армия и оружие
Украинские ВВС до 2035 года переоснастят новыми истребителями
Народные новости 23 мая в 09:31