Финансы
ИнтерфаксПервый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ. Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей.
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Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Политика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Происшествия
СК задержал трех подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Следователи СК задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, еще более 15 участников и очевидцев конфликта допрошены.
ТАСС 05:09
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Наука
Под Астраханью нашли вторую столицу Золотой Орды
Ранее считалось, что именно под современным селом Селитренное находятся культурные слои XIII века, что позволяло ученым предполагать o том, что Селитренное городище – это первая столица Золотой Орды город Сарай (Сарай Бату – как это часто звучало).
Газета Культура 06:38
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет.
РБК вчера в 17:01
Гаджеты
Смартфон Huawei Enjoy Z 5G с чипом Dimensity 800 стоит $240
Компания Huawei анонсировала смартфон Enjoy Z 5G: новинка, относящаяся к среднему уровню, способна функционировать в мобильных сетях пятого поколения.
3DNews 00:21
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Здоровье
В больнице Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек
Еще 15 человек заболели коронавирусом в отделении гастроэнтерологии. Здесь также, по предписанию Роспотребнадзора, введен карантин.
Волгоградская правда 06:23
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин утвердил закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в зависимости от ряда критериев.
News.ru 07:14
Биатлон
Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 23 мая в 03:33
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Экономика
«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике
"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Технологии
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Кино
Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части
В интервью Collider продюсер Фрэнк Маршалл рассказал, что франшиза о динозаврах не закончится после триквела «Мира Юрского периода».
КиноПоиск 23 мая в 06:10
Происшествия
Влюбленный в Бузову захватчик банка объяснил причины своего поступка
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников объяснил причины своего поступка.
Lenta.ru 07:36
Гаджеты
Названы цены на все модели iPhone 12
Российская газета 03:38
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34