Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ. Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей.

Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Экономика и жизнь

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