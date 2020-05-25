Финансы
ИнтерфаксПервый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ. Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей.
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Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
Общество
Попова предупредила о карантине за свой счет в случае поездки за рубеж
Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "крайне нежелательным" выезд за границу и предупредил, что по возвращении в Россию придется провести две недели на карантине, причем за свой счет.
Интерфакс - Россия 10:11
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 11:22
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Путешествия
Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
Общество
В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ
Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен.
RT на русском 11:24
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Авто
Новая Kia Optima не приедет в Европу
С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу.
32CARS.ru 23 мая в 06:37
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Здоровье
В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек
В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру 05:49
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Общество
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, нужны ли на ЕГЭ маски
Роспотребнадзор рассказал о проведении ЕГЭ в условиях коронавирусной пандемии.
Первый Тульский 11:30
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Армия и оружие
В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами»
Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении.
Территория новостей 22 мая в 13:11
Кино
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея
Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37