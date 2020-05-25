Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксПервый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ. Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей.
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с чего всё началось
Ни один российский банк не захотел брать взаймы у ЦБ под залог ценных бумаг на длинный срок, первый аукцион РЕПО сроком на 28 дней признан несостоявшимся, сообщил
 Банк России.
РБК05:47

Подробнее о событии

Банки отказались от денег на помощь россиянам

Lenta.ru08:32

ЦБ прокомментировал отсутствие заявок банков на долгосрочном аукционе репо

Rambler News Service07:46

Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Интерфакс05:04

Деньги не нужны: первый месячный аукцион репо от ЦБ завершился неудачей

Вести.Ru07:22

Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму

РБК05:47

ЦБ: несостоявшийся месячный аукцион РЕПО подтверждает достаточную ликвидность у банков

ПРАЙМ07:22

Аукцион репо на один месяц, проведенный 25 мая, признан несостоявшимся

ТАСС07:08
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Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Экономика

ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
5
Общество

Попова предупредила о карантине за свой счет в случае поездки за рубеж

Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "крайне нежелательным" выезд за границу и предупредил, что по возвращении в Россию придется провести две недели на карантине, причем за свой счет.
Интерфакс - Россия 10:11
3
Общество

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 11:22
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Путешествия

Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
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Общество

В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ

Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен.
RT на русском 11:24
9
Общество

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
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Экономика

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
9
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
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Авто

Новая Kia Optima не приедет в Европу

С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу.
32CARS.ru 23 мая в 06:37
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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Энергетика

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Здоровье

В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек

В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру 05:49
8
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
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Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, нужны ли на ЕГЭ маски

Роспотребнадзор рассказал о проведении ЕГЭ в условиях коронавирусной пандемии.
Первый Тульский 11:30
4
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru 00:20
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Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
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Армия и оружие

В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами»

Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении.
Территория новостей 22 мая в 13:11
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Кино

Студия Pixar выпустила мультфильм про гея

Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
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