с чего всё началось

Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ. Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей.

Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

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Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 39

Общество Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране. 17

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Авто Новая Kia Optima не приедет в Европу С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу. 2

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Энергетика FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.

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Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 263

Экономика В России резко упала выдача ипотеки Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. 398

Армия и оружие В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами» Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении. 1