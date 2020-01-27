Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПервый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАССвчера в 13:42

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русскомвчера в 09:40

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известиявчера в 09:58

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ruвчера в 09:40

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газетавчера в 10:01
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