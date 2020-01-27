Энергетика
ИнтерфаксПервый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
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Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Кино
«Форсаж» в Тбилиси: в сети появились первые кадры блокбастера
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Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Учёные с мировым именем представят в Сочи свои разработки
В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).
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Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
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Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
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Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
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Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
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Орлов не думает, что у Исламхана есть шанс закрепиться в «Зените»
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру потенциального новичка "Зенита" Бауржана Исламхана в товарищеском матче против "Зальцбурга".
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Детскую передачу закроют после 45 лет эфира
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Apple запатентовала стеклянный iMac
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
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