Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПервый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
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По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газета10:01

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолец10:00

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАСС09:37

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфакс09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ru09:40

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русском09:40

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известия09:58
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