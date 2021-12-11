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Первый миллиард рублей инфраструктурных кредитов выдали Нижегородской области

Нижегородская область стала первым регионом, который получил средства по программе инфраструктурных кредитов.
ТАСС
Из выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.
ТАСС
Контракт на проектирование и строительство нового участка Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде заключен 10 декабря.
Время Н
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры.
ТАСС

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Миллиард рублей на строительство метро получила Нижегородская область
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Первый миллиард рублей инфраструктурных кредитов выдали Нижегородской области
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