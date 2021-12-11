ТАССПервый миллиард рублей инфраструктурных кредитов выдали Нижегородской областиНижегородская область стала первым регионом, который получил средства по программе инфраструктурных кредитов.ТАССИз выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.ТАССКонтракт на проектирование и строительство нового участка Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде заключен 10 декабря.Время НПремьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры.ТАССЧитать далееСвернутьВремя НВремя НЖивем в НижнемPro Город НННижегородская ПравдаГипер ННГлас НародаПолитика СегодняПолитРоссияВ Городе NНьюс-ННФАНПодробнее о событииМиллиард рублей на строительство метро получила Нижегородская областьВ Городе Nвчера в 06:45Первый миллиард рублей инфраструктурных кредитов выдали Нижегородской областиТАССвчера в 03:36Самое цитируемоеПервый миллиард на продление метро в Нижнем Новгороде поступил в бюджетЖивем в Нижнемвчера в 05:07Нижегородская область освоит первый миллиард инфраструктурного бюджетного кредитаNewsroom24вчера в 04:25Первый миллиард направлен на строительство двух станций метро в Нижнем НовгородеГипер ННвчера в 04:18Нижегородская область получила первый миллиард на продление метроКП - Нижний Новгородвчера в 04:58Нижегородская область получила первый миллиард рублей на продление метроНьюс-ННвчера в 03:02Показать ещёОценить28Поделиться