Российские гандболистки вышли в четвертьфинал ЧМ благодаря победе Польши над Словенией

13 декабря сборные Франции и России сыграют между собой в последнем туре основного раунда и определят команду, которая займет первое место в группе 1. Четвертьфиналы чемпионата мира с участием команд из группы 1 пройдут 15 декабря.