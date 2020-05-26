Общество
ВедомостиПервый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Киберспорт
Valve запустили бета-тестирование Artifact 2.0
Vprognoze.ru 05:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Авто
Mercedes-Benz показал первое фото нового седана S-Class
Компания Mercedes-Benz представила первую официальную фотографию нового S-Класса.
SpeedMe вчера в 11:18
Финансы
Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара
Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Наука
Возможное место библейского Эдемского сада обнаружено на Земле
Специалисты по археологии сообщают, что, возможно, нашли местоположение библейского Эдемского сада.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Здоровье
В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса
В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Общество
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Наука
Немецкий стартап разработал интересный энергетический проект
Плавучая платформа или «модуль», разработанный компанией Sinn Power, состоит из четырех преобразователей, которые создают электричество от движения волн.
Популярная механика 06:27
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Происшествия
Суд продлил до осени арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 07:11
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 24 мая в 15:56
Недвижимость
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Самой необременительной оказывается "быстрая" ипотека в Краснодаре, если кредит берется на 10 лет, то ежемесячный платеж составит около 19,8 тысячи рублей, что всего на 900 рублей выше средней ставки аренды по городу.
Российская газета 06:46
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59