Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Общество Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг» Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,4K

Происшествия В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". 45

Финансы Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.

Общество «Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 581

Политика Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.

Общество Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Наука Немецкий стартап разработал интересный энергетический проект Плавучая платформа или «модуль», разработанный компанией Sinn Power, состоит из четырех преобразователей, которые создают электричество от движения волн.

Происшествия В Самарской области загорелись 11 частных домов В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. 51

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Происшествия Суд продлил до осени арест двум генералам МВД Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 168

Недвижимость Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье Самой необременительной оказывается "быстрая" ипотека в Краснодаре, если кредит берется на 10 лет, то ежемесячный платеж составит около 19,8 тысячи рублей, что всего на 900 рублей выше средней ставки аренды по городу.