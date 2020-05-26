Общество

РЕН ТВРЕН ТВПервый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.
Читать в источнике
Комментировать230

Подробнее о событии

Первый министр энергетики России умер после заражения коронавирусом

Forbes06:19

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

Коммерсантъ07:00

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер из-за коронавируса

ТАСС06:37

Вера Холодная, Яков Свердлов: список известных жертв пандемии поразил воображение

Московский Комсомолец11:05

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

РБК05:41

Умер болевший коронавирусом соратник Ельцина

URA.Ru05:21

Член правительства Ельцина умер после заражения коронавирусом

Lenta.ru04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Наука

Выявлен новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.
РИА Новости 08:13
66
Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
3
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
368
Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
5
Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
224
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
416
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
13
Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
42
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
455
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
4
Киберспорт

Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One

MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
1
Игры

В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain

Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
4
Общество

На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол

На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
Вечерний Санкт-Петербург 10:42
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
17
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:38
8
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
2
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II по видеосвязи поговорила с Гарри, Меган и Арчи

21 апреля королева отпраздновала 94 день рождения и поговорила по видеосвязи с Гарри, Меган и Арчи.
Версия.Инфо 05:04
3
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1,8K
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
173
Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Vprognoze.ru вчера в 12:47
1
Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
357
Игры

От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One

Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
Чемпионат 08:31
Музыка

Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»

Клип российской панк-рэйв-группы Little Big на песню Uno приближается к отметке нового рекорда по просмотрам в Сети.
Культуромания 08:56
1K
Общество

Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
9
Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
219
Общество

Bloomberg сообщил о резком экономическом спаде в Швеции

Швеция переживает сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отсутствие жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране, сообщает Bloomberg.
Rambler News Service 01:45
1,5K
Игры

Представлен ремастер шутера Saints Row The Third

Vevby.ru 14:10
2
Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
74
Политика

Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
2
Футбол

Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49
ещё по теме
Владимир Лопухин
Министр топлива и энергетики Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Драгунский
Российский филолог
Российский филолог, политолог, писатель, журналист и драматург. Колумнист интернет-издания Gazeta.ru.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное