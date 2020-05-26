Общество
РЕН ТВПервый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.
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Вера Холодная, Яков Свердлов: список известных жертв пандемии поразил воображение
Московский Комсомолец11:05
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Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.
РИА Новости 08:13
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Киберспорт
Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Игры
В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain
Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
Общество
На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол
На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
Вечерний Санкт-Петербург 10:42
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:38
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II по видеосвязи поговорила с Гарри, Меган и Арчи
21 апреля королева отпраздновала 94 день рождения и поговорила по видеосвязи с Гарри, Меган и Арчи.
Версия.Инфо 05:04
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Vprognoze.ru вчера в 12:47
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Игры
От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One
Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
Чемпионат 08:31
Музыка
Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»
Клип российской панк-рэйв-группы Little Big на песню Uno приближается к отметке нового рекорда по просмотрам в Сети.
Культуромания 08:56
Общество
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
Общество
Bloomberg сообщил о резком экономическом спаде в Швеции
Швеция переживает сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отсутствие жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране, сообщает Bloomberg.
Rambler News Service 01:45
Игры
Представлен ремастер шутера Saints Row The Third
Vevby.ru 14:10
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49