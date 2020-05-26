Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.

Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

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