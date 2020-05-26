Общество

Российская газетаРоссийская газетаПервый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

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На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
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Происшествия

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
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Общество

Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции

На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
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Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
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Общество

Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам до конца мая

Напомним, что всего с начала введения ограничительных мер по коронавирусу в Северной столице выдали более 500 млн продуктовых наборов.
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Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
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Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Политика

Путин наградил мэра Екатеринбурга Высокинского Почетной грамотой

Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
АиФ Урал 06:39
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Происшествия

С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона

Коммерсантъ 06:31
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Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
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Энергетика

Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
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Представлен обновленный хэтчбек Kia Rio

Компания Kia представила обновлённый европейский вариант хэтчбека Rio.
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
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Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
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На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело

Подмосковные полицейские завели уголовное дело о вандализме после публикации видео, на котором мужчина громит мемориал в подмосковной Черноголовке, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть

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Владимир Лопухин
Министр топлива и энергетики Российской Федерации.
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Российский филолог
Российский филолог, политолог, писатель, журналист и драматург. Колумнист интернет-издания Gazeta.ru.
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