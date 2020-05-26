Общество
Российская газетаПервый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01
Общество
Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции
На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
Интерфакс 06:05
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
Общество
Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам до конца мая
Напомним, что всего с начала введения ограничительных мер по коронавирусу в Северной столице выдали более 500 млн продуктовых наборов.
Peterburg2.ru 05:40
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 06:42
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses вчера в 12:10
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Политика
Путин наградил мэра Екатеринбурга Высокинского Почетной грамотой
Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
АиФ Урал 06:39
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов 01:46
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Kia Rio
Компания Kia представила обновлённый европейский вариант хэтчбека Rio.
За рулем Кубань 05:24
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Происшествия
На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело
Подмосковные полицейские завели уголовное дело о вандализме после публикации видео, на котором мужчина громит мемориал в подмосковной Черноголовке, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11