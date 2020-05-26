Общество
Российская газетаПервый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Вера Холодная, Яков Свердлов: список известных жертв пандемии поразил воображение
Московский Комсомолец11:05
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Политика
Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
RT на русском 08:05
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Если размер пенсии россиян не превышает два МРОТ, то их ожидает новая льгота.
Соловей.Инфо вчера в 02:39
Транспорт
На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения
Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.
ТАСС 15:57
Здоровье
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников
Лазерное оружие для уничтожение беспилотного аппарата испытали в Тихом океане Военно-морские силы США, 23 мая сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.
ИА Красная Весна 23 мая в 14:00
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового седана S-Class
Немецкий автопроизводитель опубликовал первое тизерное изображение нового седана Mercedes-Benz S-Class.
Somanyhorses вчера в 13:36
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Спорт
Состоялся релиз Minecraft Dungeons
Inc-news.ru 15:39
Происшествия
Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
Общество
Черногория открывает границы для туристов
Газета.Ru 11:54
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса
Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
Интерфакс 08:36
Космос
Случайна ли жизнь на Земле: мнение ученых
В новом исследовании астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета рассматривает вероятность зарождения жизни на Земле как способ свободно исследовать вечный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.
Популярная механика 11:32
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Киберспорт
В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger
За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 11:48
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33