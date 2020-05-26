В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 58

Транспорт На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.

Здоровье Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова. 535

Космос Случайна ли жизнь на Земле: мнение ученых В новом исследовании астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета рассматривает вероятность зарождения жизни на Земле как способ свободно исследовать вечный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 309

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова. 30

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Киберспорт В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.