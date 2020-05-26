Общество
Российская газетаПервый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
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Коммерсантъ 10:54
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США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
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Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году
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Журналиста Илью Азара задержали в Москве
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Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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«Индиану Джонса 5» снимет режиссер «Логана»
Как сообщил продюсер кинофраншизы «Индиана Джонс» Фрэнк Маршалл изданию Collider, производством пятого фильма займется режиссер Джеймс Мэнголд, снявший «Логана».
NewInform 05:40
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В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
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Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
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Зампрокурора Волгограда задержан за взятку
Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда.
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Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
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От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One
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Снимать ограничения для внутреннего туризма в России начнут с 1 июня
В России с 1 июня начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.
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