Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США от коронавируса скончался младенец

В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.
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с чего всё началось

В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс. Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
РИА Новостивчера в 21:55

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В США впервые умер младенец с коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:55

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец

РБКвчера в 23:02

Коронавирус унес жизнь младенца

Вести.Ruвчера в 22:16

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ruвчера в 23:10

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Известиявчера в 22:52

В США впервые умер младенец с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 22:14

Первый младенец скончался от коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 22:20
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Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Происшествия

В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом

Первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус в Оренбургской области, умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной минздрав.
РБК вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал, как весело его семья проводит время на карантине

Дочери известного артиста и внучка Деми стараются весело проводить время вместе. Теща Игоря Крутого тоже не отстает от любимых девочек.
Летидор 27 марта в 08:20
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Здоровье

Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии

Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:53
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия вчера в 11:12
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru 27 марта в 09:34
Происшествия

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

РЕН ТВ вчера в 07:43
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Медиазона 27 марта в 07:40
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU вчера в 04:24
Культура

Транссибирский арт-фестиваль закрылся в Новосибирске онлайн-концертом

Седьмой Транссибирский арт-фестиваль, организованный и возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным, закрылся в субботу в Новосибирске онлайн-концертом, в программу которого вошли Скрипичный концерт Александра Глазунова и Четвертая симфония Сергея Прокофьева, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Майя Михайлова.
ТАСС вчера в 15:36
Экономика

Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами

Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.
Москва 24 27 марта в 06:08
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
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