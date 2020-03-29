Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс. Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

с чего всё началось

В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.

В США от коронавируса скончался младенец

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Происшествия В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом Первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус в Оренбургской области, умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной минздрав.

Здоровье Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Здоровье В России представили схему лечения коронавирусной инфекции Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.

Общество Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Происшествия В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Общество «Победа» приостановила все полеты Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Происшествия В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.

Культура Транссибирский арт-фестиваль закрылся в Новосибирске онлайн-концертом Седьмой Транссибирский арт-фестиваль, организованный и возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным, закрылся в субботу в Новосибирске онлайн-концертом, в программу которого вошли Скрипичный концерт Александра Глазунова и Четвертая симфония Сергея Прокофьева, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Майя Михайлова.

Экономика Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.