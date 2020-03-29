Коронавирус
Российская газетаВ США от коронавируса скончался младенец
В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.
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с чего всё началось
Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс. Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.РИА Новостивчера в 21:55
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