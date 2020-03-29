Коронавирус
ИзвестияПервый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США. Об этом сообщило в субботу, 28 марта, агентство Associated Press со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому было меньше года.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Происшествия
Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными
У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Общество
Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках
В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Общество
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Гаджеты
Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до 25 долларов за баррель
Мировые цены на нефть идут на снижение, пишет RT. По состоянию на 27 марта баррель нефти марки Brent оценивается ниже $25.
Финансы
Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд
Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
Политика
Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо
На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Здоровье
Франция заказала у Китая миллиард медицинских масок
Власти Франции заказали у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Путешествия
Сочинские гостиницы начали выселять гостей
В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Спорт
МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио
По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.