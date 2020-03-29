Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США. Об этом сообщило в субботу, 28 марта, агентство Associated Press со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому было меньше года.

Первый младенец с коронавирусом умер в США

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