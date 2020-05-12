Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали.

Первый международный автомобильный мост из России в Китай Благовещенск – Хэйхэ разрешили ввести в эксплуатацию.

Первый мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию

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