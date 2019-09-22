Космос
Политическая ЭкспертизаПервый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался на 83-м году жизни
Зигмунд Йен впервые отправился на околоземную орбиту 26 августа 1978 года на корабле «Союз-31». Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским они произвели стыковку со станцией «Салют-6». По возвращении на Землю немец получил звание героя ГДР и СССР.
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Происшествия
Во Владивостоке из сгоревшего магазина вывезли золото
Российская газета 21:32
Общество
Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет
Газета.Ru вчера в 12:53
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Футбол
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
В матче шестого тура Лиги 1 парижане выиграли в гостях у "Лиона" с результатом 1:0. Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лион" оказал достойное сопротивление "ПСЖ".
Вести.Ru 17:21
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия 16:45
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Гаджеты
Apple запустила сервис подписки на видеоигры Arcade
Американская компания Apple запустила сервис Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.
REGNUM вчера в 08:30
Футбол
Моуринью: «Манчестер Юнайтед» займёт место с 4-го по 6-е
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что у манкунианцев мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Чемпионат 11:52
Происшествия
Павел Устинов освобожден из СИЗО под подписку о невыезде
Дело Павла Устинова Московский суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима за то, что он якобы вывихнул росгвардейцу плечо, когда его задерживали на акции протеста в центре столицы.
Инфо24 20 сентября в 10:49
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM 14:00
Транспорт
В Южно-Сахалинск начнут летать Embraer-170 и Embraer-190
Аэропорт "Южно-Сахалинск" получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 И Embraer-190.
Сахалин.Инфо 18:34
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Армия и оружие
Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма «Зоны-51»
Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").
Российская газета 20:21
Здоровье
Названы запрещенные сочетания продуктов и таблеток
Российские фармакологи рассказали, прием каких продуктов в сочетании с медикаментами может представлять опасность для здоровья, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 17:44
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 20 сентября в 00:12
Политика
Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ
По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.
NewInform вчера в 04:50
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.
Взгляд.ру 20:40
Космос
Манипулятор ERA не имеет специальных креплений для робота «Теледроид»
На европейском манипуляторе ERA (European Robotic Arm), созданного для российского сегмента МКС, отсутствуют специальные крепления для робота «Теледроид».
Известия 20:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа
Певица Майли Сайрс рассталась со своей девушкой Кейтлин Картер, ради романа с которой бросила мужа - актера Лиама Хемсворта.
РЕН ТВ 04:47
Культура
Танцовщица из Улан-Удэ прошла отбор в «Танцы» на ТНТ
Виктории Мункуевой 29 лет, девушка родилась и выросла в Бурятии.
Информ Полис online вчера в 23:18
Футбол
Римский «Лацио» обыграл «Парму»
Римский "Лацио" на своем поле обыграл "Парму" в матче четвертого тура итальянской Серии A. Столичный клуб принимал соперников на "Стадио Олимпико" и добился победы со счетом 2:0.
Газета.Ru 17:55
Экономика
Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства
Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ 20 сентября в 10:01