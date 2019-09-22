Зигмунд Йен впервые отправился на околоземную орбиту 26 августа 1978 года на корабле «Союз-31». Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским они произвели стыковку со станцией «Салют-6». По возвращении на Землю немец получил звание героя ГДР и СССР.

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался на 83-м году жизни

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