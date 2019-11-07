Наука
Газета.RuПервый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39
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Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Medical Note 03:00
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика
Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Футбол
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Экономика
Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
REGNUM 02:52
Футбол
Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»
«Быки» ведут активный диалог с болельщиками. В торговом центре Краснодара несколько игроков приняли участие в афтограф-сессии.
Кубань 24 03:38
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30