Наука
Газета.RuПервый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39
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Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Политика
Путин в Омске обсудит двусторонние отношения с Казахстаном
Сегодня, 7 ноября, для участия в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омск прилетели президенты обоих государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
РИА ОмскИнформ 06:44
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Происшествия
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.
КП - Кубань 02:08
Происшествия
Под Пермью мужчина зарезал беременную жену и 3-летнего сына
Регион online 03:17
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Наука
Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний
Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 04 ноября в 13:19
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.
Газета.Ru 05:29
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Спорт
«Зенит» объявил о начале сотрудничества с футбольным симулятором
Петербургский клуб и футбольный симулятор "eFootball PES 2020" стали партнерами, сообщается на официальном сайте ФК.
Piter.tv 06:50
Армия и оружие
Российские подлодки устроили дуэль в Баренцевом море
Атомоходы Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» устроили подводную дуэль во время манёвров в Баренцевом море, рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
News.ru 04:59
Общество
Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора телеканала "Дождь".
Газета.Ru 05:40
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26