Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия.

Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Происшествия Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Общество Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.

Политика Путин в Омске обсудит двусторонние отношения с Казахстаном Сегодня, 7 ноября, для участия в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омск прилетели президенты обоих государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Армия и оружие Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.

Происшествия СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии» Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.

Происшествия В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе 7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.

Наука Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.

Спорт «Зенит» объявил о начале сотрудничества с футбольным симулятором Петербургский клуб и футбольный симулятор "eFootball PES 2020" стали партнерами, сообщается на официальном сайте ФК.

Армия и оружие Российские подлодки устроили дуэль в Баренцевом море Атомоходы Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» устроили подводную дуэль во время манёвров в Баренцевом море, рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Общество Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора телеканала "Дождь".

Политика В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Общество Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Политика Макрон заявил, что НАТО «впала в кому» Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Происшествия В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.

Общество На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.