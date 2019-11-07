Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Очень мало людей им заражено. Это аномалия.

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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

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