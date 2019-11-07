Наука

Газета.RuГазета.RuПервый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Газета.Ruвчера в 21:55

Ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

РИА Новостивчера в 22:39

WSJ: исследователи в США выявили новый штамм ВИЧ

ТАСС Наука 00:18

Американские ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Известиявчера в 23:33

Обнаружен новый штамм ВИЧ

Lenta.ruвчера в 23:37

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет

Вести.Ruвчера в 23:14

Обнаружен новый штамм ВИЧ. Россиян выкашивают старые

Национальная служба новостей00:16
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Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Футбол

Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Матч ТВ вчера в 18:37
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, какая головная боль сигналит о раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 05 ноября в 07:35
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Происшествия

Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина

Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Театры

Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

News.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Энергетика

Нефть поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 05 ноября в 13:00
Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

Реальное время вчера в 10:04
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Наука

Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе

Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science вчера в 05:56
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией первый матч Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, проведет первый матч Еврохоккейтура в текущем сезоне против команды Финляндии.
Нева Спорт вчера в 21:03
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Политика

СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма

ФАН вчера в 14:06
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
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