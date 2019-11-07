Наука
Газета.RuПервый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Футбол
Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Матч ТВ вчера в 18:37
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, какая головная боль сигналит о раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Происшествия
Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина
Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Энергетика
Нефть поднялась выше $63 за баррель
Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 05 ноября в 13:00
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Реальное время вчера в 10:04
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science вчера в 05:56
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией первый матч Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, проведет первый матч Еврохоккейтура в текущем сезоне против команды Финляндии.
Нева Спорт вчера в 21:03
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Политика
СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США
Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма
ФАН вчера в 14:06
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30