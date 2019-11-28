Армия и оружие
Вести.RuПервый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружении, пройдут модернизацию.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Ту-160М – «100%-я гарантия для гиперзвука», собран и отправлен на летные испытания
Казанский репортер01:46
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Вашингтон
Футбол
Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года
Общество
В России ввели льготы для селян
Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Происшествия
В Москве нашли мертвым адвоката
В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ
По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Общество
В Петербурге разгружают судно с урановыми «хвостами»
В Петербурге, на Канонерском острове разгружают судно «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами», сообщает корреспондент «Мойки78» с места событий.
Общество
«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных
Толщина слоя льда в центральной России и Черноземье составит от 10 до 20 миллиметров. Похолодает до 0 – минус 5 градусов.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Общество
Аксёнов рассказал о скандалах вокруг парка «Тайган»
На протяжении последних лет парк сотрясает череда скандалов.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Космос
Проект российской сверхтяжёлой ракеты будет доработан
Фотографии Роскосмоса Немногим больше месяца назад, напомним, был одобрен эскизный проект российской сверхтяжёлой ракеты.
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттель и Леклер поняли, что авария была неприемлема
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что подробно обсудил с Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером аварию на Гран При Бразилии.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Общество
Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки
Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Наука
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы.