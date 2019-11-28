Армия и оружие
Вести.RuПервый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружении, пройдут модернизацию.
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Ту-160М – «100%-я гарантия для гиперзвука», собран и отправлен на летные испытания
Казанский репортер01:46
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Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.