Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПервый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружении, пройдут модернизацию.
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Ту-160М – «100%-я гарантия для гиперзвука», собран и отправлен на летные испытания

Казанский репортер01:46

В Казани модернизировали и отправили на испытания первый Ту-160М

Татар-информ02:57

В Казани модернизированный Ту-160М передали на испытания

Реальное время02:51

В Казани завершили модернизацию первого Ту-160М и отправили его на испытания

Inkazan01:55

Стратегический бомбардировщик Ту-160. Конструкция, характеристики, модернизация

ТАСС05:35

В Казани выпустили модернизированный ракетоносец Ту-160М – это первый самолет в РФ

БИЗНЕС Online01:42

Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

РИА Новости01:32
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Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

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Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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