Армия и оружие
Вести.RuПервый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружение, пройдут модернизацию.
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Ту-160М – «100%-я гарантия для гиперзвука», собран и отправлен на летные испытания
Казанский репортер01:46
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