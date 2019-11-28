Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПервый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружение, пройдут модернизацию.
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Стратегический бомбардировщик Ту-160. Конструкция, характеристики, модернизация

ТАСС05:35

Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

РИА Новости01:32

В Казани модернизированный Ту-160М передали на испытания

Реальное время02:51

В Казани завершили модернизацию первого Ту-160М и отправили его на испытания

Inkazan01:55

Ту-160М – «100%-я гарантия для гиперзвука», собран и отправлен на летные испытания

Казанский репортер01:46

В Казани выпустили модернизированный ракетоносец Ту-160М – это первый самолет в РФ

БИЗНЕС Online01:42

В Казани модернизировали и отправили на испытания первый Ту-160М

Татар-информ02:57
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
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Армия и оружие

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Американский беспилотник в районе Триполи был сбит по ошибке, пишет Associated Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
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Число изучающих русский язык в мире сократилось почти в два раза

Число людей в мире, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в два раза со времен распада СССР.
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Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
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Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

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На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Происшествия

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По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
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Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
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В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
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Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

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Задержана глава Минздрава Ростовской области

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