Пациент с положительным анализом на коронавирус умер в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе. Отмечается, что скончавшийся был жителем поселка Пангоды, ему было 47 лет.

Первый пациент с коронавирусом скончался на Ямале

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