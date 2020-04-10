Коронавирус

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuВ Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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В Калининграде умер первый пациент с коронавирусом

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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Здоровье

Эпидемиолог назвал самое лучшее средство защиты от коронавируса

Ранее Евгений Комаровский заявил, что медицинская маска в условиях нынешней пандемии бесполезная вещь.
Shraibikus News 08 апреля в 14:53
Политика

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Авто

Haval заменит рамный внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
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Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

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Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем

Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Общество

Алиханов назвал врагов общества и насчитал 300 потенциальных убийц

В Калининграде сегодня, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов сделал несколько заявлений, касающихся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: во-первых, режим самоизоляции по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора продляется ещё на неделю, а во-вторых, полиции велено штрафовать всех нарушителей режима.
Янтарный Край 09:19
Общество

В Петербурге запретили посещать кладбища

Российская газета 07:00
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Энергетика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
НГС55 09:12
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
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NAVI проиграла Fnatic и не сумела выйти в плей-офф ESL Pro League

Стоит отметить, что «Рождённые побеждать» вели по итогам первой половины Inferno со счётом 11:4. Таким образом, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL Pro League, финишировав на второй групповой стадии соревнований на четвёртом месте.
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В Рязани составили первые протоколы на нарушителей самоизоляции

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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
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Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета вчера в 06:50
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
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Правительство определило правила возврата денег туристам

Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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