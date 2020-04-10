Коронавирус
Новый Калининград.RuВ Калининграде умер пациент с коронавирусом
Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Здоровье
Эпидемиолог назвал самое лучшее средство защиты от коронавируса
Ранее Евгений Комаровский заявил, что медицинская маска в условиях нынешней пандемии бесполезная вещь.
Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Авто
Haval заменит рамный внедорожник Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Единоборства
Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем
Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Общество
Алиханов назвал врагов общества и насчитал 300 потенциальных убийц
В Калининграде сегодня, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов сделал несколько заявлений, касающихся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: во-первых, режим самоизоляции по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора продляется ещё на неделю, а во-вторых, полиции велено штрафовать всех нарушителей режима.
Общество
В Петербурге запретили посещать кладбища
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
Энергетика
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%
Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Здоровье
Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет
Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
Киберспорт
NAVI проиграла Fnatic и не сумела выйти в плей-офф ESL Pro League
Стоит отметить, что «Рождённые побеждать» вели по итогам первой половины Inferno со счётом 11:4. Таким образом, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL Pro League, финишировав на второй групповой стадии соревнований на четвёртом месте.
Происшествия
В Рязани составили первые протоколы на нарушителей самоизоляции
Первого патруль встретил в парке имени Гагарина, второго — в Лесопарке. «Воздухом вышел подышать», — сказал полицейским второй.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
Общество
Правительство определило правила возврата денег туристам
Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.