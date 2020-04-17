Коронавирус
Интерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
После смерти пациентки с коронавирусной инфекцией в Кузбассе на карантин закрыты несколько больниц и храм
Московский комсомолец Кузбасс01:53
Медики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово01:47
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса
Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Кино
Появился тизер сериала «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли
В сети появился дебютный тизер сериала «О дивный новый мир», адаптирующего одноимённый роман Олдоса Хаксли.
Игромания.ру вчера в 09:21
Общество
Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе
Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
РИА Новости 06:16
Общество
Черноморский флот поможет Абхазии бороться с коронавирусом
Вести.Севастополь 05:02
Путешествия
Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут иностранных туристов
В турецкой Анталье иностранных туристов ждут в сентябре-октябре 2020 года. Именно тогда должно возобновиться международное авиасообщение.
MOS.news 06:04
Общество
Министра цифрового развития уволили в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко освободил от должности зампреда краевого правительства — министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука.
EastRussia 00:09
Общество
У трёх пациентов в Омске диагностировали коронавирусную инфекцию
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора Омской области сообщила о ещё трёх заболевших - двух женщинах и одном мужчине.
Омск здесь 05:51
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Политика
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Армия и оружие
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник.
Piter.tv 03:24
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
Общество
Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Вести.Ru 05:16
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Экономика
Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
Новый мир 00:00
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Твой Континент 02:26
Армия и оружие
В России начали разработку нового истребителя
Специалисты пресс-службы ОАК, которая входит в корпорацию «Ростех», сообщили о том, что в России начались работы с целью создания нового легкого фронтового истребителя.
МедиаПоток вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Мария Порошина предстала в новом образе
Актриса Мария Порошина на странице в социальной сети предстала в новом образе. Она попросила своих подписчиков оценить его.
MedikForum.ru вчера в 12:03
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии
Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58