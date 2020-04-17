Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
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