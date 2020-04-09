Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 47-летний житель поселка Пангоды умер в Надымской Центральной районной больнице.

Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО

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Политика Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.

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Происшествия Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».