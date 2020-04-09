Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПервый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО

Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 47-летний житель поселка Пангоды умер в Надымской Центральной районной больнице.
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На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

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На Ямале скончался пациент, зараженный коронавирусом. Губернатор принес соболезнования близким и обратился к северянам

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Пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Надымской ЦРБ

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Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
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На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
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Брянские семьи получат дополнительные выплаты на детей уже в апреле

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале дополнительных выплат по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал.
Город32 вчера в 09:38
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
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В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

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Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
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В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

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Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает

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Газета.Ru 10:05
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Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров

В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
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Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
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СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах

Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
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Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
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Футбол

ЦСКА подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистов

Московский футбольный клуб ЦСКА подтвердил информацию о сокращении заработных плат футболистов и тренеров основной команды.
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Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
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Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
РИА Новости 05:31
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Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса

Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
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Экономика

ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Дума ТВ 12:16
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