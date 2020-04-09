Коронавирус
РЕН ТВПервый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО
Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 47-летний житель поселка Пангоды умер в Надымской Центральной районной больнице.
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Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Здоровье
На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом
В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Брянские семьи получат дополнительные выплаты на детей уже в апреле
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале дополнительных выплат по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Культура
Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга
В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Общество
Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах
Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Футбол
ЦСКА подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистов
Московский футбольный клуб ЦСКА подтвердил информацию о сокращении заработных плат футболистов и тренеров основной команды.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса
"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
Происшествия
Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса
Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».