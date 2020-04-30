Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Армия и оружие Сирия отразила удары израильских вертолетов Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.

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