Коронавирус
Интерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
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Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
Инфорос 15:31
Армия и оружие
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету
29 апреля на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время учений с участием военных армии США птица смогла сбить американскую ракету TOW, выпущенную по танку-мишени.
Rusvesna.su 08:39
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Собянин посоветовал носить в метро маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пассажирам метрополитена использовать защитные маски и перчатки на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 13:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Происшествия
Вспышка коронавируса: в Липецкой области закрыли больницу
Больницу в Задонском районе закрыли после вспышки коронавируса, заболела коронавирусом одна из медсестёр.
Kursk.com 13:48
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27
Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Общество
За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса»
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru вчера в 13:51
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
У больниц Санкт-Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших
Сегодня десятки разлагающихся тел жителей города, предположительно умерших от коронавируса, были случайно обнаружены в грузовиках близ Бруклинского похоронного бюро.
Новые Известия 15:09
Футбол
«ПСЖ» объявлен чемпионом Франции
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.
Sport24.ru 11:32
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
Происшествия
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов
Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова на бой и назвал его возможные условия.
RT на русском 15:15
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23