Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

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