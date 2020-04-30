Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
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В Севастополе умер пациент с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя12:19

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

ForPost10:36

В Севастополе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости10:14

В Севастополе скончался первый пациент с COVID-19

Севастополь.ру09:58

В Севастополе скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией

Новый Севастополь09:51

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Интерфакс - Россия09:44

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС10:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
Инфорос 15:31
2,1K
Армия и оружие

Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету

29 апреля на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время учений с участием военных армии США птица смогла сбить американскую ракету TOW, выпущенную по танку-мишени.
Rusvesna.su 08:39
92
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

Собянин посоветовал носить в метро маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пассажирам метрополитена использовать защитные маски и перчатки на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 13:39
73
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
32
Происшествия

Вспышка коронавируса: в Липецкой области закрыли больницу

Больницу в Задонском районе закрыли после вспышки коронавируса, заболела коронавирусом одна из медсестёр.
Kursk.com 13:48
Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
83
Происшествия

Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27

Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
19
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия 04:00
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Общество

За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса»

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
2
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Inc-news.ru вчера в 13:51
2
Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
372
Политика

Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину

Политическая Экспертиза 12:56
10
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
23
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
2
Общество

У больниц Санкт-Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

Сегодня десятки разлагающихся тел жителей города, предположительно умерших от коронавируса, были случайно обнаружены в грузовиках близ Бруклинского похоронного бюро.
Новые Известия 15:09
27
Футбол

«ПСЖ» объявлен чемпионом Франции

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.
Sport24.ru 11:32
1
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
10
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
13
Шоу-бизнес

Врачи спасают Лидию Федосееву-Шукшину после скандала с недвижимостью

StarHit.ru 15:00
5
Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
961
Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
2
Общество

Кадыров призвал отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

РИА Новости 12:13
2
Общество

Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии

Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
9
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова на бой и назвал его возможные условия.
RT на русском 15:15
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
4
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