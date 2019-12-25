Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала столицы.

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

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Происшествия Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

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