Транспорт
Российская газетаПервый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым
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Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Происшествия
Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки
Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Спорт
Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок
Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Общество
Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Общество
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение
Футбол
РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
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Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
Наука
Ученые объяснили, почему слипаются овсяные колечки
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Общество
Ирландец снял на видео нападение тигра на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал публикацию ирландец.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Политика
В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках
Токийская прокуратура арестовала в среду депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайских компаний за лоббирование их интересов, сообщает агентство Киодо.
Шоу-бизнес
Продюсер назвал гонорары российских звезд за корпоративы
Морозов добавил, что среди певиц востребована Лолита, которая получает за выступление на корпоративе около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей), Полина Гагарина, которая получает 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей).
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Дороги в Алтайском крае продолжают перекрывать из-за метелей
В Алтайском крае 25 декабря продолжают бушевать метели и идут снегопады.
Политика
Путин допустил небольшие изменения Конституции
Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.