Транспорт

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПервый пассажирский поезд пересек Крымский мост

Пассажирский состав «Таврия», который в понедельник отправился по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, проехал по Крымскому мосту, передает ТАСС. Сообщается, что поезд пересек мост через Керченский пролив примерно за 20 минут.
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