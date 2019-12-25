Транспорт
Аргументы и ФактыПервый пассажирский поезд пересек Крымский мост
Пассажирский состав «Таврия», который в понедельник отправился по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, проехал по Крымскому мосту, передает ТАСС. Сообщается, что поезд пересек мост через Керченский пролив примерно за 20 минут.
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Транспорт
Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд
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Экономика
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Адвокаты Шаведдинова подают заявления о похищении и незаконном лишении человека свободы
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Гаджеты
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